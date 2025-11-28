28日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円31銭前後と、午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝180円84銭前後と15銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース