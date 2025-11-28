タレントの板野友美（34）が27日、Instagramのストーリーズを更新。手料理を披露した。【映像】板野友美、夫・高橋奎二投手とベビちんとの家族ショット2021年1月5日に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、同年10月、第1子となる長女「ベビちん」の誕生を報告した板野。Instagramでは高橋投手の勝利を願った愛妻料理「勝つ丼」など、「#友飯」をつけて食事の様子を投稿している。また11月12日には体重計に乗