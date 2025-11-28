ドラッグストア大手のツルハホールディングスの子会社に行政処分です。景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのはツルハグループマーチャンダイジングです。消費者庁によりますと、この会社は自社のウェブサイト「ツルハグループeーshop本店」で通常価格が612円の商品を特別価格で498円と表示していましたが、実際には、通常価格での販売実績は確認されませんでした。ほかにも日用品など79商品で同じような表示をしてい