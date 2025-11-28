¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎµÈÂ¼Ä÷¾ÏCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥³¥¨ÎÜ°ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£¸å¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡¢¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤¬°ìÈÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤È¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì