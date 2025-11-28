北朝鮮による拉致問題で、国連の作業部会が北朝鮮に対して安否確認を求めるリストに、特定失踪者として公表されている石川県白山市出身の安達俊之さんを追加したことがわかりました。ことし2月には、1963年に能登沖で行方不明になった寺越昭二さんら3人も、リストに追加されています。特定失踪者安達俊之さんを思う会・河原 秀昭 代表：「大変うれしく思っておりますけれども、(北朝鮮側が)本当に真剣なのかどうか不安でいっぱいで