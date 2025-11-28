待ちに待ったセールシーズンに、毎日の着こなしを底上げしてくれる大人向けスカートが【GU（ジーユー）】から登場しています。今回は、忙しい日でもさっとはくだけでコーデが整う、大人にうれしい優秀スカートをご紹介。デイリーに活躍する着まわし力高めの一枚を、コーデと合わせてお届けします。 伸びる素材がうれしい！ 大人のきれいめカジュアルスカート