テレビ東京は1日より毎週土曜深夜に新バラエティー枠『くるバラ』をスタートした。その第3弾となる今回は、浮気された女性、通称“サレ女”が作る執念の浮気撲滅バラエティー『なんで私がサレ女なの？』を29日（深1：25）、12月6日（深1：30）に放送する。【写真】竹財輝之助が激変…台湾で「聖人」と呼ばれる偉人に番組のMCは見取り図（盛山晋太郎、リリー）。第1夜のゲストは竹財輝之助とニシダ（ラランド）、第2夜のゲスト