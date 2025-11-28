史上最短のショートコント日本一を決める賞レース「短劇王２０２５」の決勝ラウンドが２８日、ＴＶｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ、ＴＢＳＦＲＥＥで配信開始された。今年新たに始まった賞レースで、「面白さ」と「バズり」が審査基準。ＳＮＳに指定のハッシュダグと共に１５秒以内のショート動画を投稿するだけで応募可能。４８３６本の中から１０３本のネタが予選を突破し、今回の決勝ラウンドで初代王者が決まる。賞金は１００万円