【新華社北京11月28日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は、27、28両日に北京で開かれた「中国ボランティアサービス連合会第3回会員代表大会」に祝賀の書簡を寄せ、大会開催に祝意を示すとともに、多くのボランティアやボランティア団体、活動を支えるスタッフにねぎらいの言葉を贈った。書簡は大会で読み上げられた。