兵庫ジュニアグランプリを勝ったトウカイマシェリ（牝２歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）は放牧に出され、年内は休養に充てる。同５着だったローズカリスは阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に登録する。デイリー杯２歳Ｓで３着だったアイガーリーは朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に登録。赤松賞で２着だったポペットは自己条件の菜の花賞（１月１７日、