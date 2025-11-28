ＤｅＮＡの林琢真内野手が２８日、横浜市の球団事務所で契約更改に臨み、１２００万円アップの年俸３１００万円でサインした。プロ３年目の今季は自己最多の９５試合に出場。「試合に出る中で学ぶことがたくさんあった」と成長を実感した。８〜９月には負傷離脱の牧に代わって二塁を守ることが多かったが、来季の目標は遊撃の定位置獲得。「１４３試合全部出たい」と目標を掲げた。