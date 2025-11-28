東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の週末の天気をお伝えします。佐賀県鹿島市の祐徳稲荷神社ではおよそ300本のモミジが真っ赤に色づき、見頃を迎えています。祐徳稲荷神社によりますと、ことしの色づきは例年より2週間ほど遅かったということです。モミジとイチョウ、赤と黄色のコントラストも楽しむことができます。紅葉の見頃は、今週末までとなりそうです。28日は青空が見える時間帯もありましたが