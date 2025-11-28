Ｊ１柏は２８日、柏市内で次節の新潟戦（３０日・デンカＳ）へ向けた調整を非公開で行った。リカルド・ロドリゲス監督は、新潟が第３６節の神戸戦（２△２）で２点ビハインドの状況から追いついたことに言及しつつ「しっかり集中して、攻守にわたって素晴らしい試合をしないと勝てないという緊張感を持って試合に臨まないといけない」と気を引き締めた。８日の名古屋戦（１〇０）から２０日。ロドリゲス監督が「休めるのはプラ