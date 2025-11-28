自宅で覚醒剤を所持していたとして、県警は大阪府の20代の女を覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕しました。11月28日、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪府大阪市の自称会社員、池田美月容疑者（26）です。警察によりますと、特殊詐欺事件の捜査で池田容疑者の自宅を家宅捜査したところ、居間の机の上に若干量の覚せい剤が入ったビニール袋があったことから、覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕したものです。