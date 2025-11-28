警察官や弁護士を名乗り、お金をだまし取るオレオレ詐欺の被害が多発している中、11月28日に高知県南国市の金融機関で詐欺を窓口で防ぐための訓練が行われました。南国市の四国労働金庫南国支店で、職員の防犯意識を高めようと特殊詐欺被害の恐れがある顧客が来店したと想定して訓練が行われました。訓練では愛知県警や弁護士を名乗る者から電話があり、現金300万円を要求されたという男性が来店。窓口で定期預金の解約を求めまし