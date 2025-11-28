男子100メートル平泳ぎで優勝し、ガッツポーズする大橋信＝東京アクアティクスセンター競泳のジャパン・オープンは28日、東京アクアティクスセンターで開幕し、100メートル平泳ぎの男子は16歳の大橋信（枚方SS）が59秒38で優勝し、女子は34歳の鈴木聡美（ミキハウス）が1分6秒92で制した。男子の200メートルバタフライは寺門弦輝（セントラルスポーツ）が1分54秒87、100メートル背泳ぎは竹原秀一（東洋大）が53秒96でそれぞれ