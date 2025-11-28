福井県にある関西電力の美浜原発と高浜原発について、住民らが運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部は28日、申し立てを退けました。この申し立ては、福井県の住民らが美浜原発3号機と、高浜原発の1号機から4号機までの運転差し止めを求め起こしたもので、運転開始から40年を超える原発の安全対策や、避難計画の妥当性などが争点となっていました。福井地裁は2024年3月、いずれの原発についても差し止めを