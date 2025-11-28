42億円余りの使途不明金や着服が明らかとなった物流会社の総務部長だった男が、業務上横領の罪に問われている裁判で、検察は、横領した金がストレス解消のために通ったクラブなどの飲食代に使われていたと指摘しました。石川県内灘町の男(60)は、2023年に経営破綻した金沢市の物流会社「アペックス」の総務部長を務めていた際に、4回にわたって会社名義の口座から引き出した800万円のうち、735万円を横領した罪に問われています。2