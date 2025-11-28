これからの気象情報です。 29日(土)は晴れても、あまり気温が上がらない見込みです。 ◆降雪量予想 ・28日(金)夜～29日(土)朝にかけて 山沿いで最大5cmの雪の降るところがあるでしょう。 ・29日(土)朝～夕方にかけて 各地0cmの予想です。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に強風注意報、沿岸の地域に波浪注意報、上越市と糸魚川市に大雨注意報が出ています。 ◆11月22日(土)の天気 ・上越地方 朝