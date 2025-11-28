女優の柴咲コウが２８日、都内で行われた主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（中野量太監督）の初日公開舞台あいさつにオダギリジョー、満島ひかりらと出席した。作家・村井理子氏のエッセイ「兄の終い」を映画化。柴咲演じる主人公・理子の兄（オダギリ）の急死をきっかけに、家族が再集結する４日間が描かれている。公開日を迎え「３か月前から（映画を）盛り上げていこうと各所回らせて頂いたんですけど、それが終わりっ