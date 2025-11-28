国際園芸博覧会、リーグワンとの包括連携協定の締結式後、記念写真に納まる日本ラグビー協会の土田雅人会長（右）＝28日、秩父宮ラグビー場日本ラグビー協会の土田雅人会長は28日、欧州遠征を含む秋のテストマッチ5連戦で1勝4敗だった日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）の続投を支持する考えを示した。再登板して2年目を終えた任期に関し「基本4年間」と述べ、当初の通り2027年ワールドカップ（W杯）まで任せる