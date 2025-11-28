羽田空港の第２ターミナル（東京都大田区）で２８日未明、多くのトイレで洗浄水が流れなくなる不具合が発生した。ターミナルビルを運営する日本空港ビルデングによると、電気系統の故障でトイレの給水ポンプが停止したことが原因とみられ、同日午後４時頃に復旧したという。発表によると、同日午前５時頃、空港職員が不具合に気づき、連絡を受けた同社が確認したところ、ビル内の１４４か所のトイレのうち約７割で不具合が発生