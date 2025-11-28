政府はさきほど、経済対策の裏付けとなる補正予算を閣議決定しました。歳出は18.3兆円規模でコロナ後も巨額の補正が常態化しています。片山さつき 財務大臣「今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるための補正です」今年度の補正予算案の規模は去年より4兆円以上増え、18.3兆円に。“メニュー”としては、▼子どもへの2万円給付や、▼電気ガス料金の冬場の補助、▼ガソリン暫定税率廃止などの物価高対策に8.9兆円。