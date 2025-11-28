タレントの香取慎吾（48）がInstagramに投稿した最新ショットに、様々な反響が寄せられている。【映像】香取慎吾の激変ショット＆仕事現場でのオフショットこれまでにも、仕事現場でのオフショットや移動中の何気ない姿を収めた動画など、日常の様子をInstagramで発信している香取。2025年10月24日の更新では、「どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々」とつづり、原始人へと変貌を遂げた個人事業主向けファクタリング