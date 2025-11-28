ロシア大統領府は２８日、プーチン大統領が１２月４〜５日にインドを国賓として訪問すると発表した。ナレンドラ・モディ首相と首脳会談を行う。プーチン氏の訪印は２０２１年以来で、ウクライナ侵略開始以降では初めてとなる。インドは露産原油の輸入国で、首脳会談では侵略を巡る対露制裁についても協議するとみられる。両国は伝統的な友好関係にあり、インドは侵略を批判する欧米とは一線を画している。両氏は９月、共に訪