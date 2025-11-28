アメリカのトランプ大統領は所得税について、今後、数年間で徴収しない可能性も含め、大幅な減税を行う考えを表明しました。アメリカ トランプ大統領「今後、数年間で我々は所得税を大幅に削減し、おそらく完全にカットすることになるだろう」トランプ大統領は27日、自身が導入した関税政策によって多額の歳入が生まれているとしたうえで、所得税の大幅な減税を進める考えを明らかにしました。トランプ氏は関税による歳入を財