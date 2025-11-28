news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「羽田空港でトイレの水が流れない職員がバケツで…」についてお伝えします。◇◇◇記者「こちらのトイレの前では、スタッフの方が立っています」羽田空港第2ターミナルで起きた“トイレトラブル”。空港スタッフがトイレの利用客の対応に追われる姿がありました。ターミナルビルを運営する会社によりますと、28日午前5時ごろ、第2ターミナルで「トイレの洗浄水が流れない」