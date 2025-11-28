傘を前に倒して必死に風に耐えながら歩く人。28日朝の北海道・釧路市では、傘がひっくり返るほど強い風が吹き、通勤・通学の時間帯は横殴りの雨となりました。2つの低気圧が北海道付近を通過したことで荒れた天気となり、釧路市では最大瞬間風速23.6メートルの強風が吹きました。北海道の一部で暴風警報が出されています。新潟・佐渡市でも、強風の影響で日本海は大荒れ。波が防波堤に打ち付け、巨大なしぶきが上がります。28日は