車両の不具合により運休が相次いでいるDMVについて、阿佐海岸鉄道は11月28日、部品の調達に時間がかかるため、当面の間、土日祝日の減便体制を継続すると発表しました。阿佐海岸鉄道が運行するDMVでは11月2日、1号車で不具合が発生しました。現在、2号車が定期点検中のため、DMVは残る3号車のみで一部の便を運休しながら運行を続けてきました。しかし、11月20日には残る3号車でも不具合が見つかり、21、22日は全面運休、23日・日曜