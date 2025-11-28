政府は11月28日、アジア・アジアパラ競技大会の経費に充てる支援金136億円を盛り込んだ補正予算案を閣議決定しました。当初1200億円程度を見込んでいた開催経費は、物価高騰などでおよそ3700億円に膨らむ見込みで、地元選出の議員らが国に400億円の支援を求めて働きかけていました。大村愛知県知事：「諸物価の高騰、円安、様々な要素を含めて、一地域ではどうしようもないことなどから、国に財政支援を要請しておりました。感