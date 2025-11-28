12月2日(火)にかけて、北日本は短い周期で気圧の谷が通過しますが、東日本から西日本の太平洋側は晴れる日が多いでしょう。その後、3日(水)から4日(木)は、今シーズン一番の強烈な寒気が日本付近に流れ込む見込みです。西日本の平地でも雪となり、山沿いでは積もる所があるでしょう。冬用タイヤへの交換やダウンコートの準備など、冬支度を進めておいてください。来週は強い冬型となり強烈な寒気が流入明日29日は、北日本から西日