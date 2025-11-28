元妻へのDV防止法違反容疑で逮捕されるなどした男性巡査部長について、県警は11月28日付で停職6か月の懲戒処分としました。男性巡査部長は、辞職したということです。処分を受けたのは、徳島板野警察署に勤務していた40代の男性巡査部長です。警察によりますと、この男性巡査部長は2025年9月、裁判所から禁止されていたにも関わらず、元妻へ連続して電話をかけるなどしたDV防止法違反の疑いで10月、逮捕されました。また、元妻の代