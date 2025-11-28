徳島市が、生活保護費の国庫負担金を過大請求していた問題を調査している百条委員会は11月27日、次回の委員会で遠藤彰良市長を証人として呼ぶことを決めました。これは、27日に開かれた百条委員会で決まりました。生活保護費は4分の3を国が負担しますが、受給者の収入が増えた場合は過払い分を回収し、国への請求を減らして調整します。しかし徳島市は、この国負担分を2019年度から5年間にわたり、5180万円余り過大に請求していま