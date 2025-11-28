新型プレリュードがやってくる！ ホンダファン必見のイベント、日本自動車会館で12月5日開催｜「CARS AND COFFEE」#2. HONDA ホンダの新旧名車が集結！ トークイベントも開催 KURU KURA（くるくら）編集部がお届けする自動車オーナーイベント、「CARS AND COFFEE」の第2弾を12月5日（金）に開催します。会場は前回と同じく、日本自動車会館1階のメインエントランス。今回は“ホンダ”をテーマに、