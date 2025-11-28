元阪神タイガースの西田直斗氏（32）が監督を務める「大東中央リトルシニア」が今月4日に日本リトルシニア中学硬式野球協会の関西連盟北ブロックに新加盟した。西田氏は大阪桐蔭高校から11年のドラフト3位で阪神に入団し18年までプレー。監督就任にあたり「大阪桐蔭やタイガースで野球をやってきて教わったことを軸に“こうしといたら良かった”とかを子どもたちに伝えていきたいです。やるからには日本一のチームになりたい。