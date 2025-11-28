格闘家のケイト・ロータスさんが、28日までにインスタグラムを更新し、近況を報告した。女性版「SASUKE」とされるTBS「KUNOICHI」に出場したケイトさんがネット上で話題となっている。【写真】びしょ濡れで笑みを浮かべるケイト・ロータスさんケイトさんは、「KUNOICHI ニンニン」と忍者の絵文字を添えてコメントし、KUNOICHIに挑戦した写真を複数枚アップした。1stステージの難関ドラゴングライダーを軽やかにクリアすると、ラス