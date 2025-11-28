“新たな宿泊スタイル”として定着した一方で、騒音などのトラブルが後を絶たない民泊サービス。警視庁はきょう、自治体に虚偽の報告をして条例違反を続けたとみられる民泊に家宅捜索に入りました。住宅などを宿泊施設として安く提供する民泊サービス。海外からの観光客の増加などで、その需要は年々高まっています。東京・荒川区にある民泊施設。大きなスーツケースをもった男性が住宅から出てきます。さらに…。記者「家族連れが