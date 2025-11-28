香港で26日に発生したマンション火災では死者が128人に上りました。現地では遺族の心のケアや避難所での物資配布など支援が広がっています。おととい発生した高層マンション火災。当局はさきほど、これまでに128人の死亡が確認されたと発表しました。火災があったマンションのすぐそばには…記者「こちらの建物ではマンションで見つかった遺体の身元の確認が行われているということです」施設内には遺体の写真が張り出されていると