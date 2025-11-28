今年のホリデーシーズンは、橋本環奈さんがミューズを務める2大ブランド「Angel Heart」と「BIOLISS」が夢のコラボレーションを実現♡腕時計のきらめきとヘアケアのやさしさがひとつになった特別なビジュアルとダンス動画が、11月28日（金）より公開されます。ジャンルを超えた2つのブランドが、“彼女を架け橋に、心ときめく季節を届けたい”という想いで制作したこの冬だけの限定企画。自分へのご