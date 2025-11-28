ロシアのプーチン大統領は11月27日、米国代表団が来週モスクワを訪れると表明しました。ウクライナのゼレンスキー大統領も同日、ウクライナと米国の代表団が今週後半に会談すると述べました。米国、ロシア、ウクライナによる新ラウンドの和平協議が間近に迫る中、ロシアとウクライナは多くの核心議題において依然深刻な意見の相違を抱えています。関係者によると、ウクライナにドンバス地域の領土放棄を要求するかどうか、ウクライ