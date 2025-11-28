国土交通省が最新の冬タイヤの装着率を発表し、前の調査から１０ポイント上がったものの、未だに２割以上が冬タイヤを装着していないことがわかりました。 【写真を見る】県全体での冬タイヤの装着率は78％前回調査から10ポイント上昇（山形） この調査は、山形と酒田の河川国道事務所が今月２３日から２４日にかけて、県内１２か所の道の駅で、２５５台の車を対象に行ったものです。 その結果、県全体での冬タイヤの装着率は