泉鏡花文学賞の選考委員で「金沢おでん」の名付け親でもある、作家の嵐山光三郎さんが亡くなったことが分かりました。作家の嵐山光三郎さんは、2006年に「悪党芭蕉」で泉鏡花文学賞を受賞し、2009年からは選考委員を務めてきました。料理や温泉などをテーマとした作品を手掛け「金沢おでん」の名付け親でもあります。また、雑誌やバラエティー番組の編集長を務め、1980年代の若者文化の担い手として活躍されました。共