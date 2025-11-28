同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして、同性カップルらが国に賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は、同性婚を認めない規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。 【写真を見る】東京高裁（午前10時半ごろ）／九州訴訟の原告 ゆうたさんとこうぞうさん 同性カップルの結婚を認めない民法などの規定を巡っては、「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、2019年以降、全国で6件の訴訟が