ドジャースからＦＡとなったキケ・ヘルナンデス内野手。プエルトリコ出身のキケは、感謝祭（サンクスギビング）を家族とともに過ごしているようだ。２８日、自身のインスタグラムに「Ｍｉｓａｍｏｒｅｓ！」（私の愛する人たちと！）と記し、同じくプエルトリコ出身で第２子妊娠中の妻マリアナさん、長女ペネロペちゃん（４）ら家族との写真をアップ。１１月中旬に左肘の手術を受けたことを公表したが、肘から手首までを覆っ