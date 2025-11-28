日本維新の会を離党した３人の衆院議員が自民会派入りへ。与党が衆議院で過半数を確保することになります。２８日午後、自民党の鈴木俊一幹事長に会派入りの意向を伝えたのは、衆議院大阪２区選出の守島正議員と、比例代表選出の阿部弘樹衆院議員、斉木武志衆院議員の３人です。３人は今年９月、「改革政党から保守政党に変わってしまった」などとして（：、：）日本維新の会に離党届を提出し、除名処分に。１０月の首相指