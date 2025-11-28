今年8月の記録的な大雨で大きな被害を受けた熊本県上天草市に仮設団地が完成しました。 【写真を見る】仮設団地「ムービングハウス」の内装 完成したのは「上天草市合津仮設団地」です。 トラックに載せて移動できるコンテナ型のムービングハウスが10戸設置され、入居者に鍵が手渡されました。 上天草市によりますと、今日（11月28日）時点で、4世帯9人の入居が決まっています。 上天草市は今年8月の記録的大雨で