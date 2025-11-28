京都大で講演する柏原正樹特任教授＝28日午後、京都市左京区数学のノーベル賞とも称される「アーベル賞」を日本人で初めて受賞した京都大の柏原正樹特任教授（78）が28日、京大で研究者や学生ら約300人を前に講演した。5月にノルウェー・オスロで行われた授賞式以降、国内での講演は初。柏原さんは冒頭「今まで50年以上やってきた研究を顕彰していただいた」とあいさつした。オスロでの受賞記念講演と同じテーマで展開した。数