「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏（５５）が２８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。元ＴＯＫＩＯの国分太一について言及した。国分は今年６月、複数のコンプライアンス違反を日本テレビから指摘され、同局系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板。日テレのこの手続きに正当性を欠いていたとして国分の代理人は日本弁護士連合会（日弁連）に人権