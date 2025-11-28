今月２４日に誕生日を迎えた演歌歌手の多岐川舞子（５６）が２８日、東京・新宿区のガルロチでバースデー記念ライブを行った。恒例となっているバースデーライブで１０月にリリースした新曲「お別れメランコリー」など、全１４曲を１００人のファンの前で熱唱した。今回の新曲は「男女の別れを描いた作品ですが、３月に父が他界し、その思い出の曲」でもあるという。父親の強いすすめがあって歌手の道を選んだ多岐川は「父が