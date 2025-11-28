若手作家から海外のアーティストまで、さまざまな工芸作家の作品を集めたアートフェアが金沢市で始まりました。28日から金沢市内のホテルで始まった「KOGEI Art Fair Kanazawa」。ことしは国内外の42ギャラリーから約2000点の作品が集まり、展示販売が行われています。その特徴というのが…重盛 友登 記者：「金沢市内のホテルに来ています。客室の中に入ると… 部屋の中には、いたるところに工芸品が展示されて